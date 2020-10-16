Власти Петрозаводска сообщили о находке удивительных грибов

Администрация карельской столицы сообщила в своем паблике про неожиданную микологическую находку.

В Петрозаводске обнаружена одна из разновидностей лентарии. При участии научного работника на территории республики ее определили и зафиксировали впервые, сообщают в мэрии Петрозаводска.

"Lentaria epichnoa или лентария ветвистая обычно растёт южнее. Её можно обнаружить, например, в Ленинградской области или на Урале. В Петрозаводске благодаря внимательности местных жителей лентарию нашли в окрестностях лыжного центра "Курган". Необычная колония выросла на перепревших опилках. Определила гриб кандидат биологических наук, старший сотрудник института леса Карельского научного центра РАН Анна Руоколайнен. Нашла и указала его местоположение бывший заместитель директора Республиканского эколого-биологического центра имени Кима Андреева Ольга Алексеева", - говорится в заявлении мэрии.

Сообщается, что эта разновидность лентарии не является особо редкой, но есть в роде этих грибов и краснокнижные, например, Lentaria soluta или лентария простая. В России этот вид растёт в природоохранных зонах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что МЧС назвало гиблые места для грибников.