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Власти Петрозаводска сообщили о находке удивительных грибов

Новости. Общество
12:57, 17 Октября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Администрация карельской столицы сообщила в своем паблике про неожиданную микологическую находку.

В Петрозаводске обнаружена одна из разновидностей лентарии. При участии научного работника на территории республики ее определили и зафиксировали впервые, сообщают в мэрии Петрозаводска.

"Lentaria epichnoa или лентария ветвистая обычно растёт южнее. Её можно обнаружить, например, в Ленинградской области или на Урале. В Петрозаводске благодаря внимательности местных жителей лентарию нашли в окрестностях лыжного центра "Курган". Необычная колония выросла на перепревших опилках. Определила гриб кандидат биологических наук, старший сотрудник института леса Карельского научного центра РАН Анна Руоколайнен. Нашла и указала его местоположение бывший заместитель директора Республиканского эколого-биологического центра имени Кима Андреева Ольга Алексеева", - говорится в заявлении мэрии.

Сообщается, что эта разновидность лентарии не является особо редкой, но есть в роде этих грибов и краснокнижные, например, Lentaria soluta или лентария простая. В России этот вид растёт в природоохранных зонах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что МЧС назвало гиблые места для грибников.

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