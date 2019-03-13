Началась предварительная запись на День единого приема граждан в Петрозаводске и Карелии

Артур Парфенчиков, члены правительства и министры проведут прием жителей 30 марта, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Члены правительства и республиканские министры выедут в районы Карелии.

Предварительная запись будет производиться 13, 14 и 15 марта с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00.

Записаться на прием можно по телефонам и электронной почте: zapros@gov.karelia.ru .

Необходимо прислать следующую информацию: свои фамилию, имя, отчество, данные паспорта, адрес проживания и, по желанию, год рождения, социальное положение или организационно-правовую форму юридического лица, льготный статус или основные виды деятельности юридического лица, номер телефона, краткую суть обращения.

Подробную информацию читайте на сайте правительства Карелии.