Находившийся в розыске вор из Карелии попался на краже шоколадки в Челябинске

Жителя Питкярантского района Карелии, которого искали 4 месяца, задержали в Челябинске из-за кражи плитки шоколада.

По сообщению Управления Росгвардии по Челябинской области, тревожная кнопка сработала в гипермаркете «Лента» по улице Черкасской в Челябинске. К прибывшим на место росгвардейцам обратился сотрудник службы безопасности магазина. Он указал на молодого человека, который, с его слов, совершил кражу плитки шоколада «Воздушный».

Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний житель поселка Хийденсельга. С февраля 2022 года рецидивист находился в федеральном розыске за Республикой Карелия как подозреваемый в совершении кражи, скрывающийся от органов следствия.

Молодой человек был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, объявленного в федеральный розыск вора сняли с поезда в Петрозаводске.