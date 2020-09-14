Находившуюся в розыске жительницу Карелии нашли в канализационном люке мертвой

Женщину, которую искали в Кеми около трех недель, была жестоко убита.

Жительница Кеми 1985 года рождения не выходила на связь с родственниками с 25 августа. Ее искала полиция и близкие.

14 сентября в паблике "Общественный контроль г.Кемь" сообщили о трагической гибели девушки и объявили сбор средств для оказания финансовой помощи ее родным.







© паблик Вконтакте "Общественный контроль г. Кемь"

Как пишет "Карелия.Ньюс" со ссылкой на свой источник, тело жительницы Кеми было было обнаружено в канализационном люке. Оно было завернутым в ковер, на теле были ножевые ранения.

"По нашим данным, подозреваемые в убийстве задержаны. Предположительно, это муж и жена, которые были должны погибшей деньги. Как рассказал наш источник, 25 августа они позвонили девушке и назначили встречу якобы для передачи денег. С тех пор о нахождении кемлянки ничего не известно", - пишет издание.

У погибшей остались два сына – 14 и 7 лет.

Как сообщили "Столице на Онего" в Следкоме Карелии, СУСК разбирается сейчас в обстоятельствах произошедшего. Подробная информация будет позже.

Ранее сообщалось, что пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица.