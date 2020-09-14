Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В турецком отеле официант надругался над школьницей из России 4
14.09.2020 19:40
Более 550 школьников и студентов в Карелии отправлены на карантин из-за коронавируса 3
14.09.2020 11:11
Осенняя ярмарка в Карелии пройдет онлайн 2
14.09.2020 12:14
В Петрозаводске начинается отопительный сезон 4
14.09.2020 16:34
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск 4
14.09.2020 18:58

Находившуюся в розыске жительницу Карелии нашли в канализационном люке мертвой

Новости. Криминал
09:52, 15 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
Загрузка...

Женщину, которую искали в Кеми около трех недель, была жестоко убита.

Жительница Кеми 1985 года рождения не выходила на связь с родственниками с 25 августа. Ее искала полиция и близкие.

14 сентября в паблике "Общественный контроль г.Кемь" сообщили о трагической гибели девушки и объявили сбор средств для оказания финансовой помощи ее родным.


© паблик Вконтакте "Общественный контроль г. Кемь"

Как пишет "Карелия.Ньюс" со ссылкой на свой источник, тело жительницы Кеми было было обнаружено в канализационном люке. Оно было завернутым в ковер, на теле были ножевые ранения.

"По нашим данным, подозреваемые в убийстве задержаны. Предположительно, это муж и жена, которые были должны погибшей деньги. Как рассказал наш источник, 25 августа они позвонили девушке и назначили встречу якобы для передачи денег. С тех пор о нахождении кемлянки ничего не известно", - пишет издание.

У погибшей остались два сына – 14 и 7 лет.

Как сообщили "Столице на Онего" в Следкоме Карелии, СУСК разбирается сейчас в обстоятельствах произошедшего. Подробная информация будет позже.

Ранее сообщалось, что пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 9
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»