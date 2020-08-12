Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица

Тело мужчины, который пропал во время рыбалки в Сямозере, обнаружил на берегу озера дачник в поселке Эссойла Пряжинского района.

Напомним, житель поселка Эссойла Сергей Метальников 1983 года рождения вечером 2 августа вышел на лодке с мотором в акваторию озера Сямозеро в районе деревни Ангелахта и пропал. Поиски, организованные родными и близкими, результатов не дали.

Как сообщили "Столице на Онего" местные жители в минувшую среду, 12 августа, дачник нашел тело рыбака. Труп мужчины лежал на берегу озера рядом с домами в поселке Эссойла. Неподалеку рыбаки в Сямозере ставят сети.

"Нашел дачник около дома, недалеко от сеток. В одних трусах. Рыбы лицо погрызли", - рассказали местные жители.

Ранее водолазы нашли тело утонувшего в Карелии рыбака.