Находящийся в розыске мужчина попался на краже тушенки их магазина в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали в одном из магазинов петрозаводчанина, который находится в розыске по уголовной статье.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел ночью 2 декабря. Помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась торговому заведению на улице Мелентьевой. В магазине росгвардейцам сообщили, что неизвестный был замечен за хищением товара — спрятал под одежду банки с тушенкой. Когда мужчина увидел, что за ним наблюдают, выложил свой трофей обратно на прилавок.

Наряд Росгвардии задержал любителя тушенки. При установлении личности нарушителя оказалось, что 29-летний петрозаводчанин находится в розыске по уголовной статье. Также при осмотре вещей задержанного была обнаружена одна банка тушенки, которую он так и не вернул на место. Мужчину передали следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, жителей Карелии без судимостей приглашают на службу во вневедомственную охрану Росгвардии.