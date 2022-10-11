Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
В соседнем с Карелией регионе суд впервые в России признал призыв по мобилизации незаконным
01.12.2022 12:22

Находящийся в розыске мужчина попался на краже тушенки их магазина в Петрозаводске

Новости. Общество
10:43, 02 Декабря 2022
фото: © Антон Новодережкин / ТАСC

Новости партнеров

Росгвардейцы задержали в одном из магазинов петрозаводчанина, который находится в розыске по уголовной статье.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел ночью 2 декабря. Помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась торговому заведению на улице Мелентьевой. В магазине росгвардейцам сообщили, что неизвестный был замечен за хищением товара — спрятал под одежду банки с тушенкой. Когда мужчина увидел, что за ним наблюдают, выложил свой трофей обратно на прилавок.

Наряд Росгвардии задержал любителя тушенки. При установлении личности нарушителя оказалось, что 29-летний петрозаводчанин находится в розыске по уголовной статье. Также при осмотре вещей задержанного была обнаружена одна банка тушенки, которую он так и не вернул на место. Мужчину передали следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, жителей Карелии без судимостей приглашают на службу во вневедомственную охрану Росгвардии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2022, 15:55
«Дети плакали, пассажиры кричали» — шок-поездку устроил водитель автобуса в Петрозаводске
25.11.2022, 16:39
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Петрозаводском
27.11.2022, 14:44
Военком Петрозаводска рассказал о сложностях призывной кампании
30.11.2022, 06:40
Главврач Перинатального центра Карелии добровольно ушел на службу в зону спецоперации
25.11.2022, 09:23
Гражданин России и Финляндии рискнул свободой ради пенсии за службу в районах Крайнего Севера
29.11.2022, 15:29
Два крупных промышленных предприятия Карелии зовут рабочих на зарплаты около 50 тыс. рублей

Чтиво

01.12.2022 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.