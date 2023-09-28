Найден источник загрязнения нефтепродуктами Лососинки в центре Петрозаводска

Специалисты Минприроды предварительно установили возможный источник загрязнения — он скрывался в самой реке.

Вчера, 2 октября, специалисты Минприроды Карелии нашли предполагаемый источник образования маслянистых пятен в районе Пименовского моста и ниже по течению Лососинки в Петрозаводске.

Как сообщили в министерстве, им стала промасленная строительная подложка. Она находилась в потоке воды, зацепившись за корягу, а берег был покрыт густой растительностью, поэтому не получилось быстро выявить источник загрязнения.

Подложка была извлечена из реки. Как предполагают в Минприроды, распространение масляных пятен должно прекратиться.

Напомним, нефтепродукты в Лососинке были замечены в пятницу, 29 сентября. На место выехали специалисты Минприроды, представители прокуратуры и спасатели. Были взяты пробы воды в Лососинке и Онежском озере, специалисты приступили к поискам источника загрязнения.