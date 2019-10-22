Найден ребенок, пустившийся в бега из Мончегорска через Карелию

Полиция Северо-Запада России разыскивала 12-летнего мальчика из Мурманской области.

Ранее мы писали, что 12-летний мальчик сбежал из дома. Водитель подобрал подростка в Мончегорске, подвез его до придорожного кафе в Сегежском районе, накормил и дал 100 рублей. Ребенка объявили в розыск.

Оказывается, из Мончегорска сбежали два подростка. Их задержали на одной из АЗС на Московском шоссе Санкт-Петербурга, пишет "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" со ссылкой на Следственный комитет по Мурманской области.

Детей уже отвезли в спецприемник, где они будут находиться до приезда родителей.