Найденная банковская карта подвела юного жителя Карелии под уголовную статью

Молодой житель Сортавалы снял деньги с найденной им на улице банковской карты, и теперь ему грозит суд, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями Сортавалы расследуется уголовное дело в отношении молодого человека, на момент совершения преступления являвшегося несовершеннолетним, который обвиняется в краже с банковского счета.

Следствие установило, что в сентябре 2021 года молодой человек, обнаружив на улице потерянную кем-то банковскую карту с написанным на ней ПИН-кодом, обналичил с нее 30 тысяч рублей. Владелец карты вовремя обнаружил списание, и молодой воришка был установлен, а похищенные деньги изъяты.

В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.