Реклама

Найденная банковская карта подвела юного жителя Карелии под уголовную статью

Новости. Криминал
16:02, 08 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Новости партнеров

Молодой житель Сортавалы снял деньги с найденной им на улице банковской карты, и теперь ему грозит суд, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями Сортавалы расследуется уголовное дело в отношении молодого человека, на момент совершения преступления являвшегося несовершеннолетним, который обвиняется в краже с банковского счета.

Следствие установило, что в сентябре 2021 года молодой человек, обнаружив на улице потерянную кем-то банковскую карту с написанным на ней ПИН-кодом, обналичил с нее 30 тысяч рублей. Владелец карты вовремя обнаружил списание, и молодой воришка был установлен, а похищенные деньги изъяты.

В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04.10.2021, 14:29
После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой
06.10.2021, 13:26
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 14:43
Политкухня
«Впереди нас ждет большая работа»
Депутаты нового созыва Петрозаводского городского совета приступили к исполнению обязанностей.
Время тратить
07.10.2021 16:18
Аппаратные игры
07.10.2021 15:01
Избавиться от варикоза без боли и следа
06.10.2021 17:21
Мусорный тупик
06.10.2021 16:06
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»