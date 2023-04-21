Найдено самое жаркое место в Карелии в середине июня

Как оказалось, самая теплая погода установилась не в очевидном Приладожье, а севернее.

По информации сообщества «Погода Петрозаводска и Карелии», теплее всего днем 15 июня в Медвежьегорске, + 26,4°С. Самая низкая температура - на Валааме, 19,5°С выше нуля.



В целом, в большинстве районов республики потеплело до + 25°С и выше.



Отметим, еще 9 июня на острове Валаам была самая теплая погода в Карелии, +11,3°C. Холоднее всего тогда было жителям Сегежи, +5,2°C.