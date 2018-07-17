Найдено тело мужчины, утонувшего в карьере Петрозаводска

По теме
Загрузка...
Спасатели выловили тело жителя Петрозаводска, утонувшего в Каменном карьере в воскресенье.
Как рассказали в республиканской поисково-спасательной службе, тело 23-летнего мужчины было поднято со дна карьера сегодня днем.
Ранее сообщалось, что в воскресенье трое молодых людей купались в водоеме карьера на Ключевой. Один из них не смог выплыть. Друзья обратились за помощью к спасателям.
По теме
Выбор читателей
16.07.2018, 19:40
10.07.2018, 20:20
12.07.2018, 16:43
12.07.2018, 16:45
17.07.2018, 07:05
16.07.2018, 11:22
Аналитика
Сегодня 11:57
Политкухня
Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Хельсинки первые полноформатные переговоры.
Сегодня 08:58
12.07.2018 11:14
09.07.2018 13:36
Чтиво
13.07.2018 13:29
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
03.07.2018 09:25
Медиа
Опрос
Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?
Комментарии