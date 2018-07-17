Найдено тело мужчины, утонувшего в карьере Петрозаводска

Спасатели выловили тело жителя Петрозаводска, утонувшего в Каменном карьере в воскресенье.

Как рассказали в республиканской поисково-спасательной службе, тело 23-летнего мужчины было поднято со дна карьера сегодня днем.

Ранее сообщалось, что в воскресенье трое молодых людей купались в водоеме карьера на Ключевой. Один из них не смог выплыть. Друзья обратились за помощью к спасателям.