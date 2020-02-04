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Найти работу в Карелии стало сложнее, чем в прошлом году

Новости. Общество
12:52, 05 Февраля 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСC
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Напряженность на рынке труда, которая зависит от числа вакансий и количества претендентов на рабочие места, в Карелии выросла в январе 2020 года по сравнению с началом 2019 года.

Это следует из результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter по Северо-Западу.

В январе прошлого года на одну вакансию в Карелии приходилось  5,8 кандидата, а в январе 2020 года – 6,7.

Число вакансий, предлагаемых работодателями Карелии в январе 2020 года сократилось на 3% по сравнению с январским показателем 2019 года. Количество резюме от соискателей, напротив, выросло на 12%.

В каких сферах стало сложнее найти работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-05 13:55:49
Работы полно, но все хотят быть плясунами балалаечниками, болтунами политологами и известными фотографами. Т.е. лишь бы не работать.
кир
2020-02-05 13:52:52
Когда сложно найти работу люди уезжают. А вы чего?
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