Найти работу в Карелии стало сложнее, чем в прошлом году

Напряженность на рынке труда, которая зависит от числа вакансий и количества претендентов на рабочие места, в Карелии выросла в январе 2020 года по сравнению с началом 2019 года.

Это следует из результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter по Северо-Западу.

В январе прошлого года на одну вакансию в Карелии приходилось 5,8 кандидата, а в январе 2020 года – 6,7. Число вакансий, предлагаемых работодателями Карелии в январе 2020 года сократилось на 3% по сравнению с январским показателем 2019 года. Количество резюме от соискателей, напротив, выросло на 12%. В каких сферах стало сложнее найти работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".