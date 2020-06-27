Найти в Карелии желающих заняться сбором дикоросов становится все более проблематично, заявили бизнесмены

Крупная компания "Русбиоальянс", специализирующаяся на переработке ягод, оказалась в кризисе из-за затянувшейся судебной тяжбы между группой нового владельца и представителями старого менеджмента.

Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1, хозяин карельского актива, проиграло борьбу компании ГРСП "Магнит" за долю в "Русбиоальянсе" в размере 49%. До этого инвестподразделение получило полный контроль за предприятием, однако лишившийся своей доли представитель прежнего руководства успешно оспорил сделку в суде. Затянувшийся судебный конфликт ставит под угрозу дальнейшую деятельность карельского переработчика ягод.

Опрошенные "Столицей на Онего" представитель конкурирующей бизнес-структуры и экс-сотрудник "Русбиоальянса" утверждают, что компанию погрузили в кризис слабый менеджмент и нереалистичные ожидания руководства в отношении "ягодного актива".

Как сообщил "Столице на Онего" руководитель компании "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов, на сегодняшний день спрос потребителей на продукцию из дикоросов снижается.

Бизнесмены связывают спад потребления ягод с их дороговизной и параллельным снижением покупательной способности населения.

Также предприниматели заявляют о том, что им приходится сталкиваться с проблемами при рекрутинге сборщиков ягод.

Бизнесмены поясняют, что население стремительно покидает проблемные карельские деревни, поэтому найти желающих заняться сбором дикоросов становится все более проблематичным занятием. Вместе с тем, ягодные места Карелии зачастую труднодоступны из-за плохого качества региональных дорог.

О ситуации, которая сложилась с одним из крупнейших в Карелии предприятий по переработке ягод, читайте здесь.