Накануне Дня автомобилиста власти Карелии поощрили правительственных водителей

Водители из Управления делами правительства РК и представительства РК при президенте РФ в Москве удостоены почетного знака губернатора "За вклад в развитие Республики Карелия".

В преддверии Дня автомобилиста, который ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье октября, руководство Карелии решило поощрить четырех водителей. Трое из них служат в государственном казенном учреждении "Управление делами Правительства Республики Карелия", а еще один – в представительстве Карелии при президенте РФ в Москве.

Как говорится в тексте правительственного распоряжения, водители поощрены за "многолетний добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности". Все они удостоены почетного знака губернатора "За вклад в развитие Республики Карелия". Кроме того, два водителя из Управления делами правительства РК награждены Почетными грамотами республиканского правительства.