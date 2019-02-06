Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 06 Февраля 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

Накопительная пенсия может быть назначена жителям Севера с 50 лет

Загрузка...

Новый пенсионный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, не изменяет возраст, при котором гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, сообщили в ПФР Карелии.

Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (мужчины в 65 лет, женщины – в 60 лет), смогут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно, а жители Карелии – при наличии необходимого страхового и северного стажа и необходимого количества пенсионных баллов – в 50 лет (женщины) и в 55 лет (мужчины), если они не являются государственными служащими.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде единовременной выплаты (вся сумма сразу), в виде срочной выплаты либо в виде накопительной пенсии.

Отметим, что единовременная выплата средств пенсионных накоплений может быть произведена в тех случаях, когда размер накопительной пенсии по отношению к сумме размеров страховой и накопительной пенсий в совокупности составляет пять и менее процентов.

Это, в первую очередь, относится к женщинам 1957-66 г. р. и мужчинам 1953–66 г. р, у которых пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию формировались только в течение 3 лет (2002–2004 годы), поскольку, начиная с 2005 года страховые взносы на накопительную пенсию отчислялись у граждан 1967 г. р. и моложе.

На срочную выплату имеют право граждане, перечисляющие дополнительные страховые взносы, участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также женщины, направившие средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии. Срок получения срочной выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее 10 лет.

В остальных случаях назначается накопительная пенсия в виде ежемесячной бессрочной выплаты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
31.01.2019, 06:40
В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу

Аналитика

Сегодня 12:42
Политкухня
Депутат Рогалевич: "Парфенчикову должна быть выгодна конкуренция на выборах" 3
Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
05.02.2019 09:31
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 6
04.02.2019 15:42
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 7
31.01.2019 15:22
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:45
Кофе со сливками
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 6
Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина
31.01.2019 17:12
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»