Накопительная пенсия может быть назначена жителям Севера с 50 лет

Новый пенсионный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, не изменяет возраст, при котором гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, сообщили в ПФР Карелии.

Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (мужчины в 65 лет, женщины – в 60 лет), смогут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно, а жители Карелии – при наличии необходимого страхового и северного стажа и необходимого количества пенсионных баллов – в 50 лет (женщины) и в 55 лет (мужчины), если они не являются государственными служащими.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде единовременной выплаты (вся сумма сразу), в виде срочной выплаты либо в виде накопительной пенсии.

Отметим, что единовременная выплата средств пенсионных накоплений может быть произведена в тех случаях, когда размер накопительной пенсии по отношению к сумме размеров страховой и накопительной пенсий в совокупности составляет пять и менее процентов.

Это, в первую очередь, относится к женщинам 1957-66 г. р. и мужчинам 1953–66 г. р, у которых пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию формировались только в течение 3 лет (2002–2004 годы), поскольку, начиная с 2005 года страховые взносы на накопительную пенсию отчислялись у граждан 1967 г. р. и моложе.

На срочную выплату имеют право граждане, перечисляющие дополнительные страховые взносы, участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также женщины, направившие средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии. Срок получения срочной выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее 10 лет.

В остальных случаях назначается накопительная пенсия в виде ежемесячной бессрочной выплаты.