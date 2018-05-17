Налоговая служба Карелии проведет День единого приема граждан

Налоговые органы ждут всех, у кого есть вопросы, касающиеся налогового законодательства.

Налоговая служба примет участие в Дне единого приема граждан и представителей организаций, который пройдет в республике 19 мая.

Как рассказали в ведомстве, личный прием будет организован в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Прием граждан уполномоченными лицами будет проводиться с 11.00 до 16.00 по местному времени по следующим адресам в:

• Инспекции ФНС России по г. Петрозаводску (Петрозаводск г, Московская ул, д. 12А);

• Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Карелия (Кемский р-н, Кемь г, Гидростроителей ул, д. 16А);

• Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Республике Карелия (Сегежский р-н, г. Сегежа, Ленина ул, д. 19А);

• Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Республике Карелия (г. Сортавала, Гагарина ул, д. 7);

• Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Республике Карелия (Медвежьегорский р-н, Медвежьегорск г, Заводская ул, д. 7);

• Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Республике Карелия (Петрозаводск г, Варкауса наб, д. 1А).

Также жителей республики ждут в районных офисах (ТОРМах), с адресами которых можно ознакомиться на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе "Контакты и обращения".