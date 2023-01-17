«Нам предстоит активная работа»: Шандалович открыл первое в 2023 году заседание парламента Карелии

Сегодня, 26 января, открылось первое в новом году заседание Законодательное Собрание республики.

Парламентариев приветствовал Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

«Нам предстоит активная работа. Предыдущий год показал, что депутаты парламента Республики Карелия могут работать слаженно, независимо от партийной принадлежности. Безусловно, были и разногласия, но важно то, что вместе нам удавалось найти консенсус по наиболее чувствительным вопросам, которые волнуют наших жителей», — отметил спикер парламента.

«В этом году вызовы сохраняются. Поэтому наш путь один — в интересах жителей и всей республики еще крепче сплотиться и совместно с исполнительной властью, органами местного самоуправления консолидировано принимать взвешенные решения, которые необходимы», — сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания пожелал коллегам плодотворной работы на благо Карелии и жителей республики.