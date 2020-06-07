Напившаяся на пикнике в Карелии женщина совершила преступление и заблудилась

На прошлой неделе в полицию Прионежского района обратился 44-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.

У него пропал кошелек с 15 тысячами рублей. Как выяснилось, потерпевший отдыхал со знакомыми в местечке Лососинное. Все вещи, в том числе и кошелек, были оставлены в машине. Пропажа обнаружилась, когда мужчина стал собираться домой.



Полицейские выяснили, что к краже причастна 35-летняя знакомая заявителя. Женщина перебрала со спиртным и захотела вернуться в город в разгар пикника. Такси вызвать не получилось. Разозлившись, она незаметно для водителя похитила деньги и покинула компанию.



Думая, что направляется в Петрозаводск, женщина пошла в другую сторону и набрела на деревню. Там местный житель согласился отвезти ее домой. За услугу она заплатила тысячу рублей. А остальные деньги потеряла где-то по дороге.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Петрозаводска остался без телефона после отдыха на природе.