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Напившаяся на пикнике в Карелии женщина совершила преступление и заблудилась

Новости. Криминал
14:18, 08 Июня 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC
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На прошлой неделе в полицию Прионежского района обратился 44-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.

У него пропал кошелек с 15 тысячами рублей. Как выяснилось, потерпевший отдыхал со знакомыми в местечке Лососинное. Все вещи, в том числе и кошелек, были оставлены в машине. Пропажа обнаружилась, когда мужчина стал собираться домой.

Полицейские выяснили, что к краже причастна 35-летняя знакомая заявителя. Женщина перебрала со спиртным и захотела вернуться в город в разгар пикника. Такси вызвать не получилось. Разозлившись, она незаметно для водителя похитила деньги и покинула компанию.

Думая, что направляется в Петрозаводск, женщина пошла в другую сторону и набрела на деревню. Там местный житель согласился отвезти ее домой. За услугу она заплатила тысячу рублей. А остальные деньги потеряла где-то по дороге.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Петрозаводска остался без телефона после отдыха на природе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-08 14:22:44
Мужичонка явно не лыцарь. Привез даму на пикник, а потом еще и в тюрьму отправил.
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