Напившийся по случаю отпуска петрозаводчанин обокрал коллегу

В полицию обратился 23-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина пояснил, что когда ехал на такси домой, обнаружил, что ему нечем платить – из его куртки пропало 8 тысяч рублей.

К краже оказался причастен 32-летний коллега заявителя. Мужчины вместе были на вахте. Вернувшись в Петрозаводск, горожане поехали отпраздновать отпуск. Пьяный хозяин квартиры заметил у товарища и украл их, пока тот не видел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии обокрала родную мать в день рождения отчима.