890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчане предстанут перед судом за создание азартного заведения 1
11.08.2020 16:22
Глава поселения Карелии вместе с сотрудниками ГИБДД ловила пьяных водителей
11.08.2020 17:40
Суоярви в режиме постоянной готовности
Сегодня 13:32
Пожилого грибника, заблудившегося в Карелии, не могут найти уже пятые сутки 1
11.08.2020 16:10
"РКС-Петрозаводск" передали траву, скошенную в сквере "Аквамарин", в конный клуб 4
11.08.2020 16:53

Напившийся по случаю отпуска петрозаводчанин обокрал коллегу

Новости. Криминал
14:19, 12 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Загрузка...

В полицию обратился 23-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина пояснил, что когда ехал на такси домой, обнаружил, что ему нечем платить – из его куртки пропало 8 тысяч рублей.

К краже оказался причастен 32-летний коллега заявителя. Мужчины вместе были на вахте. Вернувшись в Петрозаводск, горожане поехали отпраздновать отпуск. Пьяный хозяин квартиры заметил у товарища и украл их, пока тот не видел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии обокрала родную мать в день рождения отчима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-12 14:35:19
Сам ему деньги дал, а по пьянке не помнит.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью

Аналитика

Сегодня 13:32
Тема недели
Суоярви в режиме постоянной готовности
Пока очистные сооружения и сети находятся в руках частников, карельскому городку грозит экологическая катастрофа.
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»