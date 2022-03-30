Направлено в суд дело о хищении денег на строительство перинатального центра в Петрозаводске

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство трех перинатальных центров, в том числе, в Петрозаводске.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбуждено в отношении председателя совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерия Елисеева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как полагает следствие, с 2014 по 2015 годы Елисеев совместно с генеральным директором АО «Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и неустановленными лицами похитил средства, выделенные на строительство перинатальных центров в городах Гатчина, Петрозаводск и Псков. С этой целью злоумышленники использовали фиктивные банковские гарантии ПАО «БИНБАНК». Общая сумма похищенных средств превысила 706 млн рублей, перечисленных на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

В целях возмещения имущественных взысканий и обеспечения гражданского иска на недвижимость и драгоценности обвиняемого наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Щербинский районный суд Москвы.

Расследование в отношении других соучастников продолжается.