06:40, 29 Мая 2019
Наркодилер, пытавшийся сбежать от правосудия, осужден в Карелии на 17 лет колонии
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Муезерский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, обвинявшегося в торговле наркотиками в составе группы и побеге из-под стражи.
"Судом вынесен приговор в отношении гражданина И., обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 313, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте суда.
Злоумышленник был признан виновным в совершении побега из-под стражи, а также в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.
В итоге суд с учетом приговора Сегежского суда, вынесенного ранее, приговорил подсудимого к 17 годам колонии особого режима с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме.
Приговор не вступил в законную силу.
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