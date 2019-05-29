Наркодилер, пытавшийся сбежать от правосудия, осужден в Карелии на 17 лет колонии

Муезерский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, обвинявшегося в торговле наркотиками в составе группы и побеге из-под стражи.

"Судом вынесен приговор в отношении гражданина И., обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 313, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте суда.

Злоумышленник был признан виновным в совершении побега из-под стражи, а также в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.

В итоге суд с учетом приговора Сегежского суда, вынесенного ранее, приговорил подсудимого к 17 годам колонии особого режима с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме.

Приговор не вступил в законную силу.