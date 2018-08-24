Наркодилеров из Карелии задержали в Архангельской области

В Архангельске сотрудники полиции задержали троих жителей Карелии по подозрению в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

По данным ведомства, на 1057 километре автодороги М-8 "Холмогоры" остановили автомобиль "Шевроле Круз", в котором находились трое жителей республики Карелия: мужчины 1986 и 1987 годов рождения и женщина 1992-го года рождения.

В багажнике сотрудники полиции обнаружили спортивную сумку с веществом белого цвета. Оно было направлено на экспертизу. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством общей массой около 250 грамм, что является особо крупным размером.

По имеющейся информации, злоумышленники занимались распространением наркотиков через так называемые "закладки". Предварительно оборудовав несколько "тайников" по пути следования, они направились в Московскую область, где должны были получить очередную партию наркотиков в размере около 1,5 кг, которая, как полагают следователи, также предназначалась для дальнейшей фасовки, оборудования "закладок" и продажи.

В лесном массиве вдоль трассы сотрудниками полиции было обнаружено несколько сделанных злоумышленниками "тайников", из которых было изъято порядка 0,5 кг наркотических средств, еще одну партию – около 1,5 кг – оперативники обнаружили на территории Московской области. Еще несколько "закладок" были выявлены оперативниками на территории нескольких районов Архангельской области. Общий объем изъятого составил около 3 кг.

Злоумышленникам грозит пожизненный срок заключения.