Наркодилеры предстали перед судом в Петрозаводске

Двое мужчин и женщина осуждены за незаконный сбыт наркотиков, сообщается на сайте Петрозаводского городского суда.

Нарушителей осудили за покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Один из злоумышленников осужден на 15 лет колонии строгого режима. Другой – на 6,5 лет.

А женщине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая отправится за решетку, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Ранее в Карелии создателю "закладок" с наркотиками грозит 20 лет лишения свободы.