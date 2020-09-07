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Наркодилеры предстали перед судом в Петрозаводске

Новости. Криминал
13:52, 08 Сентября 2020
фото: © EPA/JACEK BEDNARCZYK
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Двое мужчин и женщина осуждены за незаконный сбыт наркотиков, сообщается на сайте Петрозаводского городского суда.

Нарушителей осудили за покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Один из злоумышленников осужден на 15 лет колонии строгого режима. Другой – на 6,5 лет. 

А женщине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая отправится за решетку, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Ранее в Карелии создателю "закладок" с наркотиками грозит 20 лет лишения свободы.

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