В Карелии создателю "закладок" с наркотиками грозит 20 лет лишения свободы

Молодой человек в компании несовершеннолетней девушки и незнакомца приобрел запрещенные вещества, хранил их дома и прятал в виде "закладок" в других городах.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта психотропного вещества. Об этом сообщает сайт регионального Следкома.

По версии следствия, в период с 10 февраля по девятое апреля этого года в Сортавале обвиняемый, действуя по предварительному сговору с несовершеннолетней знакомой и неустановленным лицом, в целях незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном и значительном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") незаконно приобретал наркотические средства и психотропные вещества. Часть веществ он хранил без цели сбыта для себя, часть путем закладок размещал в тайниках на территории Питкяранты и Лахденпохьи.

Наркотическое средство и психотропное вещество были изъяты.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске набирают волонтеров для борьбы с наркотиками.