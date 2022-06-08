Наркомана, пойманного на дороге в Карелии с дозой, будут судить

Житель Питкяранты предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотика, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела в апреле 25-летний житель Питкяранты через интернет приобрел для личного потребления наркотики, которые пытался перевезти на личном автомобиле из Петрозаводска к месту жительства.

Во время пути в Прионежском районе жителя Питкяранты остановили сотрудники ГИБДД и досмотрели автомобиль. При досмотре машины наркотическое средство было обнаружено и изъято. Проведенной экспертизой установлен значительный размер изъятого наркотика.

В соответствии с уголовным законодательством за совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок 3 года.