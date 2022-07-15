Наркомана в Карелии приговорили к исправительным работам и принудительному лечению

Житель Питкяранты осужден за незаконное приобретение и хранение наркотика, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в апреле 25-летний житель Питкяоранты молодой человек через интернет приобрел для личного употребления наркотическое средство, которое пытался на автомобиле перевезти из Петрозаводска к месту жительства. В Прионежском районе его остановили сотрудники ГИБДД, в ходе досмотра машины наркотик был обнаружен и изъят.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5% заработка. Также на него возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

Данное наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.