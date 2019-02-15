Наркополицейские Петрозаводска задержали 46-летнюю распространительницу наркотиков

Петрозаводчанку подозревают в организации сети тайников с наркотиками, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Петрозаводска получили оперативную информацию о том, что 46-летняя местная жительница причастна к незаконному обороту нарковеществ.

В ходе проверки этих данных полицейские выяснили, что женщина действовала в интересах одного из Интернет-магазинов и бесконтактным способом сбывала дурман. С целью сбыта она устраивала на территории карельской столицы так называемые "тайники". Причем в них содержались сразу оптовые партии наркотиков. Как выяснили полицейские, данные объемы, в свою очередь, использовали для дальнейшего распространения еще трое граждан. Они выполняли роль мелких распространителей и не были знакомы ни друг с другом, ни с той, которая заправляла сетью.

При обыске у подозреваемой были обнаружены вещества общей массой более 270 граммов. Согласно исследованию экспертно-криминалистического центра МВД Карелии, они относятся к производным синтетических наркотиков; изъятое для данного вида является особо крупным размером.

В настоящее время возбуждено семь уголовных дел в связи со сбытом и хранением наркотиков. Основная их фигурантка задержана; ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ее трое помощников – двое молодых уроженцев Карелии и 43-летняя петрозаводчанка, которые решили за вознаграждение действовать распространителями "синтетики", также понесут уголовную ответственность. Следствие продолжается.