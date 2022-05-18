Наркоторговец в Карелии забил до смерти своего брата

В Петрозаводске осужден наркоторговец, убивший своего брата, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в течение 2020 года 37-летний петрозаводчанин, предварительно договорившись с подельниками, пытался на территории Петрозаводска незаконно сбыть наркотики в крупном размере. Однако довести до конца преступный умысел подсудимый не смог, поскольку его действия были пресечены, а наркотик изъят.

В октябре 2020 года в квартире дома в Петрозаводске подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшей ссоры со своим братом нанес ему травмы, от которых мужчина скончался на месте.

Приговором Петрозаводского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.