Народной дружине и участковым Карелии отремонтировали помещение

Подготовка помещений для размещения опорного пункта добровольной народной дружины и участковых завершена, сообщили в правительстве Карелии.

В настоящее время уже закончен текущий ремонт помещений на улице Крылова в Петрозаводске. Решены вопросы организации полноценных рабочих мест, в том числе и подключение к сетям электроснабжения и слаботочным сетям. Также выполнено комплектование опорного пункта мебелью и необходимым инвентарем.

Всего для исполнения таких работ из бюджета республики было выделено около 9 млн рублей.

После открытия помещение будет передано МВД Карелии.

Ранее власти Петрозаводска установили требования к ремонту фасадов домов в центре города.