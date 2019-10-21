Власти Петрозаводска установили требования к ремонту фасадов домов в центре города

Администрация Петрозаводска установила ряд требований к управляющим компаниям, которые получат бюджетные деньги на ремонт фасадов домов к 100-летию Карелии.

Эти требования содержатся в постановлении об утверждении порядка предоставления субсидий управляющим компаниям.

Одно из обязательных условия заключается в том, что капитальный ремонт должен «осуществляется в строгом соответствии с цветовым решением, согласованным с управлением архитектуры и градостроительства», сказано в документе.

Какие еще требования предъявляются к ремонту, и причем тут зарплата работников управляющих компаний, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".