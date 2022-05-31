Нарушители при обгоне вылетели на «встречку» на трассе в Карелии

На трассе «Кола» сотрудники ДПС остановили очередных нарушителей.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Пряжинском районе автоинспекторы остановили двух водителей, мужчин 60 и 42 лет. Нарушители совершили обгон с выездом на встречную полосу на участке трассы, где обгон был запрещен.

Теперь водителям грозит штраф — 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее на трассе «Кола» был остановлен пьяный мужчина без прав, разъезжавший на «буханке».