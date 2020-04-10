Учителя и родители школьников в Карелии рассказали, как перешли на дистанционное обучение после объявления режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.

Родители учащегося лицея Петрозаводска:

- Сегодня мой сын встал рано утром, чтобы в 8.30 включить компьютер в ожидании того, что начнутся дистанционные уроки. Поскольку дети в нашем классе из-за череды карантинов не учатся уже почти два месяца, мы радовались тому, что, наконец-то, учителя начнут преподавать предметы. Но ничего этого не произошло. Вся суть дистанционного обучения свелась к тому, что учителя выслали детям номера параграфов в учебнике, которые они должны усвоить самостоятельно, и номера упражнений, которые они должны выполнить и прислать по электронной почте. Были и такие, которые написали, что домашнее задание присылать не надо – самостоятельно пройти тему и подготовиться к тестам и самостоятельной работе.

То есть нашим детям никто ничего не объясняет и ничему не учит. А ведь не каждый способен усвоить материал из учебника самостоятельно.

Конечно, мы ожидали, что это будут настоящие уроки, но только в дистанционном режиме. А получилась – фикция. Совершенно очевидно, что при таком подходе дети программу не поймут и не усвоят. Назвать номера параграфов в учебнике – это не обучение.

Подробнее читайте далее.