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"Нашим детям никто ничего не объясняет и ничему не учит"

Новости. Общество
13:16, 11 Апреля 2020
фото: © скриншот сайта yaklass.ru
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Учителя и родители школьников в Карелии рассказали, как перешли на дистанционное обучение после объявления режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.

Родители учащегося лицея Петрозаводска: 

- Сегодня мой сын встал рано утром, чтобы в 8.30 включить компьютер в ожидании того, что начнутся дистанционные уроки. Поскольку дети в нашем классе из-за череды карантинов не учатся уже почти два месяца, мы радовались тому, что, наконец-то, учителя начнут преподавать предметы. Но ничего этого не произошло. Вся суть дистанционного обучения свелась к тому, что учителя выслали детям номера параграфов в учебнике, которые они должны усвоить самостоятельно, и номера упражнений, которые они должны выполнить и прислать по электронной почте. Были и такие, которые написали, что домашнее задание присылать не надо – самостоятельно пройти тему и подготовиться к тестам и самостоятельной работе.

То есть нашим детям никто ничего не объясняет и ничему не учит. А ведь не каждый способен усвоить материал из учебника самостоятельно.

Конечно, мы ожидали, что это будут настоящие уроки, но только в дистанционном режиме. А получилась – фикция. Совершенно очевидно, что при таком подходе дети программу не поймут и не усвоят. Назвать номера параграфов в учебнике – это не обучение.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-11 15:04:15
Умные дети всегда впитывали знания на уроках, глупые курили за школой. Истеричные мамочки якобы не при делах. Скорей всего в свое время сами курили за школой. Поделом вам.
drug
2020-04-11 15:02:17
Уважаемые родители, наверно Вам трудно понять как можно учиться самостоятельно по книгам, вы же родились в эпоху интернета.
Неужели нельзя обойтись без монитора, это же благо когда ваш ребенок не сидит целый день у компьютера.
Есть учебники и методические пособия, занимайтесь вместе с ребенком, заодно подымите свой интеллект, хотя я понимаю вас, вам некогда и любимая фраза: - "а зачем тогда школа".
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