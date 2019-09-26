12:18, 26 Сентября 2019
Нашли тело главы банка, через который отмывали деньги на строительство дорог в Карелии
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В Таллине найдено тело пропавшего 23 сентября бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе.
К поискам мужчины было привлечено более 50 человек. Рехе был объявлен в розыск, поисковики прочёсывали окрестности его дома и близлежащий лес. Обстоятельства его смерти не уточняются, пишет News.ru.
Ранее сообщалось, что Карелия фигурирует в афере с отмыванием более 100 млн евро в Финляндии.
В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании денег. Обвиняемые утверждали, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.
Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. На счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей.
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