Настя Каменских показала пышную грудь (ФОТО)

Каменских показала откровенное фото, пишет Cosmopolitan.

Звезда похвасталась пышным бюстом, засняв себя в черном лифе с модным принтом. Инстадива отказалась от яркого мейкапа, решив продемонстрировать свою естественную привлекательность.

"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир, только когда полюбит самого себя", – обратилась к фанатам Настя.

Певицу осыпали комплиментами.

"Секси-львица!", "Просто огонь!", "Богиня", – прокомментировали пользователи Instagram.