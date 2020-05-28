Настя Каменских показала пышную грудь (ФОТО)

Певица также подразнила фанатов горячим снимком в купальнике.
Каменских показала откровенное фото, пишет Cosmopolitan.
Звезда похвасталась пышным бюстом, засняв себя в черном лифе с модным принтом. Инстадива отказалась от яркого мейкапа, решив продемонстрировать свою естественную привлекательность.
"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир, только когда полюбит самого себя", – обратилась к фанатам Настя.
Певицу осыпали комплиментами.
"Секси-львица!", "Просто огонь!", "Богиня", – прокомментировали пользователи Instagram.
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