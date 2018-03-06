Настоятель православного храма пришел в карельскую школу и поговорил с детьми о грехопадении

Настоятель Сретенского храма Петрозаводска протоиерей Леонид Леонтюк встретился с учащимися 3-го класса школы села Заозерье Прионежского района, сообщает сайт епархии.

"В преддверии родительских собраний в школах по выбору одного из модулей ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики) представители Епархии встречаются с учителями и школьниками. Одна из таких встреч и состоялась в Заозерской средней общеобразовательной школе №10 Прионежского муниципального района", - сказано в сообщении Петрозаводской и Карельской епархии.

На встрече батюшка рассказал детям и их классному руководителю о том, что изучается в курсе ОПК (Основы православной культуры). Кроме того, как отмечается, "в беседе с детьми были затронуты важные темы: о грехопадении первых людей и о послушании".

"Встреча прошла очень радушно. Такие встречи очень любят дети. Они всегда живые, яркие, искренние. Ребята заинтересовались новым предметом и расскажут о нем своим родителям, что должно повлиять на их выбор", - отметили в епархии.