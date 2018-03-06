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Новости. Общество
16:25, 06 Марта 2018
фото: Петрозаводская и Карельская епархия

Настоятель православного храма пришел в карельскую школу и поговорил с детьми о грехопадении

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Настоятель Сретенского храма Петрозаводска протоиерей Леонид Леонтюк встретился с учащимися 3-го класса школы села Заозерье Прионежского района, сообщает сайт епархии.

"В преддверии родительских собраний в школах по выбору одного из модулей ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики) представители Епархии встречаются с учителями и школьниками. Одна из таких встреч и состоялась в Заозерской средней общеобразовательной школе №10 Прионежского муниципального района", - сказано в сообщении Петрозаводской и Карельской епархии.

На встрече батюшка рассказал детям и их классному руководителю о том, что изучается в курсе ОПК (Основы православной культуры). Кроме того, как отмечается, "в беседе с детьми были затронуты важные темы: о грехопадении первых людей и о послушании".

"Встреча прошла очень радушно. Такие встречи очень любят дети. Они всегда живые, яркие, искренние. Ребята заинтересовались новым предметом и расскажут о нем своим родителям, что должно повлиять на их выбор", - отметили в епархии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-03-06 18:25:48
Кошмар! Кто пустил попов в школу? Как родители такое допускают ?!
grigorjev
2018-03-06 18:04:09
Не смешно. Конституция России, ст. 14: "Российская Федерация --светское государство... Религиозные объединения отделены от государства...". Это не мракобесие. Это государственное преступление.
елпидифор
2018-03-06 17:09:38
Боже, Владимира храни! Царствуй на славу... Попы в школе - в XXI веке.
User
2018-03-06 17:01:35
Какое грехопадение в 3-м классе?! Зачем детей пичкают "опиумом для народа"? Школа должна давать знания, а не заниматься мракобесием!
кир
2018-03-06 18:02:59
User, приветствую, давно не было. :) Я тоже против грехопадения, но учителя и власть не занимаются воспитанием детей в школе, у ворот которой они истошно курят на перемене каждый день.
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