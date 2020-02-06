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Наталья Бочкарева тайно вышла замуж (ФОТО)

Новости. Общество
19:10, 06 Февраля 2020
фото: © instagram.com/natalia_bochkareva_official
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Знакомые актрисы сообщили, что свадьба состоялась в 2019 году.

Вечером 5 февраля актриса пришла на светскую премьеру фильма "Джентельмены" и с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке. Сопровождал ее мужчина в деловом костюме, чувства к которому Наталья демонстрировала без всякого смущения. Под руку с загадочным спутником звезда появляется на кинопремьерах и фестивалях с 2018 года, однако, никогда не представляла его прессе, пишет "Комсомольская правда".

Известно, что мужчину зовут Роман, по словам знакомых, он личный помощник Бочкаревой в ее школе актерского мастерства. Вот уже два года пара живет в московской квартире звёзды с ее детьми от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым – 13-летним Иваном и 11-летней Машей. 


© Пресс-служба кинокомпании "Вольга"

"Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались, – рассказал друг семьи. – Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни".

Между тем, сама актриса подтверждать свой статус замужней женщины не торопится.

Напомним, в сентябре прошлого года Наталью Бочкареву задержали за рулем автомобиля, при себе у актрисы был кокаин. Видео, на котором артистка признаётся, что спрятала наркотик в белье, облетело Сеть, и с тех пор жизнь знаменитости превратилась в кошмар. За хранение кокаина Наталье грозил реальный срок, но к счастью для неё, дело закончилось штрафом в 30 тысяч рублей. 

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