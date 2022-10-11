Назначен новый заместитель главы МВД Карелии

Новый замминистра МВД Карелии Валерий Яниев был представлен личному составу.

Как сообщили в МВД Карелии, на сегодняшнем совещании министр внутренних дел по Карелии Дмитрий Сергеев представил личному составу своего заместителя — полковника полиции Валерия Павловича Яниева.

На должность Валерий Яниев был назначен приказом МВД России от 17 ноября 2022 года.

Ранее Валерий Яниев являлся заместителем начальника УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, а в органах внутренних дел проходил службу с 1996 года.

В Карелии в должности замминистра полковник Яниев будет курировать вопросы кадровой и воспитательной работы.