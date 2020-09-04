Назван настоящий отец ребенка, которого родила 14-летняя школьница

Резонансная история произошла в городе Железногорск Красноярского края. Врачи обнаружили беременность у семиклассницы.

Напомним, девочка назвала отцом ученика четвертого класса – 10-летнего мальчика. Эта история стала резонансной. Школьников даже пригласили на ток-шоу.

В середине августа девочка родила.

Отцом ребенка, которого родила 13-летняя красноярская школьница, оказался 15-летний подросток, которого она ранее обвинила в изнасиловании, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на kp.ru.



Результаты экспертизы "практически со стопроцентной точностью" подтвердили отцовство старшеклассника. Ранее он признал свою вину, но позже отказался от своих показаний.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третьей статьи 134 УК России ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста"). Максимальное наказание – десять лет лишения свободы. Руководитель регионального главка ведомства ранее рассказал, что специалисты проводят все следственные действия, в том числе экспертизы.