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Назван простой и доступный овощ, который неожиданно может защищать от рака

Новости. Общество
00:10, 21 Января 2024
фото: © rawpixel.com / Freepik

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Врач-диетолог назвала неожиданные свойства недорогого и доступного продукта.

Все разновидности капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

«Белокочанная капуста может служить источником витаминов С и К, а также полезной для пищеварения клетчатки. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста, помимо этого, богаты калием и фолиевой кислотой, а еще содержат антоцианы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. В составе брокколи есть много общего с другими видами капусты, кроме того, в ней много кальция и витамина А. Невозможно однозначно определить, какая капуста наиболее полезна», — добавила Александра Разаренова.

По ее словам, употребление любых видов капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, а также помогает поддерживать здоровье кожи.

«Кроме того, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке которых (при нарезании или пережевывании капусты, — ред.) образуется биологически активное вещество — сульфорафан. Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», — уточнила Александра Разаренова.

Однако при употреблении капусты в сыром виде необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, предупредила врач.

«Реакция на употребление сырой капусты может быть разной. У некоторых людей этот продукт может вызывать вздутие и газообразование из-за содержащихся в нем сложных углеводов, так называемых фруктанов, которые не усваиваются полностью. Если у вас есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу употребления сырой капусты», — посоветовала Александра Разаренова.

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