Названа дата окончания ремонта автодороги «Петрозаводск — Лососинное»

Лососинское шоссе превращают в четырехполосную трассу.
Автодорогу «Петрозаводск — Лососинное» продолжают ремонтировать, сообщается в паблике правительства Карелии.
Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На участке протяженностью 1,8 км рабочие разобрали асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и уложили асфальт на проезжей части.
Сейчас дорожники завершают работы по устройству кюветов и асфальтированию съездов. В ближайшее время установят дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут разметку. Ремонт планируют закончить до 1 декабря этого года.
Ранее сообщалось, что часть дороги «Петрозаводск – Лососинное» будет четырехполосной.
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