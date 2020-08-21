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Названа дата открытия стелы воинской славы в Петрозаводске

Новости. Общество
13:10, 22 Августа 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Благоустройство территории вокруг стелы "Город воинской славы" планируется завершить к концу августа, сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 21 августа, объект, который благоустраивается в рамках подготовки к 100-летию Карелии, посетили Ирина Мирошник и Александр Чепик.

"Благоустройство будет завершено до конца августа. Останутся еще очень важные элементы – барельефы, отражающие исторические события и более чем 300-летнюю историю города Петрозаводска. Заслуженный художник России Салават Щербаков продолжает работу над ними. Как только отольют, мы в сентябре их разместим. Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия", - сказала Ирина Мирошник.

В настоящее время подрядная организация ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" завершает мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, установке подпорных стенок и многие другие. Вдоль аллеи уже высажены кусты. Работы находятся в завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 20 августа. 

Менее трех недель назад Ирина Мирошник уже проверяла ход работ на месте установки стелы.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на месте установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

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