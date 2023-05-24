Названо число жителей Карелии, переселившихся за границу

Количество приехавших в Карелию превысило число уехавших из республики.
По данным Карелиястата, за первые три месяца 2023 года в республику прибыли 1394 человека, из них 85,0% составили мигранты из других регионов России, 15,0% — из зарубежных стран.
За то же время из Карелии выехали 1295 человек, большая часть из них переселилась в другие территории России — 86,6%, а за рубеж уехали 13,4%, или 174 человека.
Таким образом, благодаря миграционному приросту население Карелии стало больше на 99 человек.
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