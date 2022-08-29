Названо карельское министерство, лучше всех работающее в соцсетях

Центр управления регионом (ЦУР) Карелии составил рейтинг ведения официальных групп ведомств республики.

Оценивались качество и количество контента, доступность изложения, интерактивные форматы, периодичность публикаций, качество фото и видео и вовлеченность читателей.



По итогам оценки звание «Самый лучший паблик» получила официальная группа «Вконтакте» Министерства здравоохранения Карелии.



Как пояснил заместитель руководителя ЦУР Карелии Рустам Раджабов, работа в соцсетях — это один из показателей, по которому оценивается взаимодействие власти и жителей республики.



«Представленность в соцсетях для министерств и администраций и вообще всех представителей власти важный критерий для взаимодействия с гражданами.Это обеспечивает информирование и позволяет быстро и оперативно реагировать на вопросы населения, а также принимать совместные решения и быть ближе», — подчеркнул он.



Также в число лидеров вошли паблики Министерства образования и спорта, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства по национальной политике и Министерства экономического развития и промышленности Карелии.