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Названы 5 хитростей, как сделать из вредной еды полезную

Новости. Общество
00:10, 28 Ноября 2022
фото: Столица на Онего

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Чтобы ваши блюда стали более полезные, попробуйте использовать менее вредные способы приготовления и скорректировать свои привычки.

Как отмечает ресурс doctorpiter, здоровое питание стало главным трендом десятилетия. Сегодня наш рацион действительно сильно влияет на то, как мы себя чувствуем и как выглядим. Но значит ли это, что нужно навсегда отказаться от любимой и вкусной еды? Вовсе нет. Более того, такой подход до добра не доведет.

Гораздо лучше питаться сбалансированно и постепенно внедрять в свою жизнь здоровые привычки. Например, есть несколько хитростей, которые помогут вам готовить здоровые блюда из привычных и любимых продуктов.

Запекайте, а не жарьте
Наверняка вы слышали, что жарка — далеко не самый полезный для здоровья способ приготовления пищи. Особенно, если жарить вы предпочитаете на большом количестве масла. Если вы обожаете хрустящую корочку, попробуйте запекать продукты. Так сможете и блюдо вкусное приготовить, и масла используете куда меньше.

Не тушите, а готовьте на пару
Тушить, конечно, полезней, чем жарить. Однако важно помнить: когда на продукты долгое время воздействует влага и высокие температуры, полезные вещества в них разрушаются. Поэтому попробуйте не тушить овощи или мясо, а приготовить их на пару. Необязательно для этих целей покупать пароварку — можно использовать обычный большой дуршлаг.

Овощи готовьте «аль денте»
Есть такое правило: чем дольше готовятся овощи, тем больше полезных свойств они утрачивают. Поэтому попробуйте доваривать овощи не до конца. Конечно, провернуть такой трюк с картофелем не выйдет, а вот болгарский перец, брокколи, цветную капусту, лук или помидоры вполне можно оставить в немного недоваренном или недожаренном виде. Так и полезней, и вкусней, пишут эксперты Роспотребнадзора.

Свинину замените на индейку
Если вы большой любитель мяса, попробуйте заменить жирную свинину на индейку. Особенно этот совет подойдет для тех, кто хочет похудеть. Индейка вкусная, питательная и по структуре напоминает свинину. А при помощи специй некоторые даже не почувствуют разницу во вкусе.

Меньше солите и добавляйте больше специй
Слишком много натрия в рационе очень вредит вашему здоровью, провоцирует обезвоживание и гипертонию. Что же делать, если вам нравится еда с ярким вкусом? Попробуйте сократить количество соли и добавить вместо нее специи и пряности. Многие из них, кстати, не только помогают разнообразить меню, но сами по себе очень полезны. 

Главное проверьте, чтобы в составе покупных приправ не было добавленной соли — иначе в такой замене не будет никакого смысла.

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