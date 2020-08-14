Врач перечислил идеальные продукты для ужина

Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова также рассказал, чего не следует есть в вечернее время.

На ужин лучше всего употреблять в пищу белковые и овощные блюда, рассказал Альфред Богданов.



По словам специалиста, соблюдение этого правила поможет избежать проблем, связанных с избыточным весом, сообщает "Звезда".

"Наиболее рациональным в фундаментальной классической диетологии считается вариант ужина, в котором присутствуют белковые и овощные блюда. Например, рыба с овощами, мясо с овощами, курица с овощами. Допустимыми считаются молочные продукты, творожные продукты, или, например, яйца, сыр, то есть основные источники белка", – сказал эксперт.

Доцент также посоветовал не есть вечером пищу с высоким содержанием углеводов.

"Считается не очень полезным употребление вечером углеводных блюд, например, картофель, макароны, рис, крупы, хлеб, хлебобулочные изделия, потому что углеводы вечером - это источник труднорастрачиваемой энергии. Когда мы используем гарнир с картофелем или макаронной пастой, то в последующем эти все калории уходят в жировую массу. К этому же относятся и фрукты, многие диетологи не рекомендуют фрукты во второй половине дня, несмотря на всю их полезность. Это связано с высоким содержанием углеводов в них, что может привести к ожирению", – резюмировал Альфред Богданов.