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Врач перечислил идеальные продукты для ужина

Новости. Общество
19:10, 14 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова также рассказал, чего не следует есть в вечернее время.

На ужин лучше всего употреблять в пищу белковые и овощные блюда, рассказал Альфред Богданов.

По словам специалиста, соблюдение этого правила поможет избежать проблем, связанных с избыточным весом, сообщает "Звезда".

"Наиболее рациональным в фундаментальной классической диетологии считается вариант ужина, в котором присутствуют белковые и овощные блюда. Например, рыба с овощами, мясо с овощами, курица с овощами. Допустимыми считаются молочные продукты, творожные продукты, или, например, яйца, сыр, то есть основные источники белка", – сказал эксперт.

Доцент также посоветовал не есть вечером пищу с высоким содержанием углеводов.

"Считается не очень полезным употребление вечером углеводных блюд, например, картофель, макароны, рис, крупы, хлеб, хлебобулочные изделия, потому что углеводы вечером - это источник труднорастрачиваемой энергии. Когда мы используем гарнир с картофелем или макаронной пастой, то в последующем эти все калории уходят в жировую массу. К этому же относятся и фрукты, многие диетологи не рекомендуют фрукты во второй половине дня, несмотря на всю их полезность. Это связано с высоким содержанием углеводов в них, что может привести к ожирению", – резюмировал Альфред Богданов.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-08-14 21:01:20
Доценты разное говорят, а желудок всегда точно знает, что ему нужно.
Рай
2020-08-14 19:15:14
Только что поел свежей,но жареной картошки, вкусно, блин! С малосоленым огурцом и котлетой, поздно написАли, что это вредно!...
Гость
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