Названы лидеры среди отраслей экономики Карелии по росту инвестиций

Инвестиции в основной капитал предприятий Карелии в 2017 году выросли на 11,2% по сравнению с 2016 годом и достигли 41,7 млрд. рублей.

Это следует из доклада Карелиястата "Основные итоги инвестиционной деятельности в Республике Карелия за 2017 год".

Среди видов экономической деятельности лидерами по росту инвестиций стали деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (рост в 3,5 раза), обрабатывающие производства (в 2,2 раза), транспортировка и хранение (в 1,7 раза).

Кроме того, инвестиции в государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение выросли на 48,4%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - на 46,8%, предоставление прочих видов услуг - на 16,3%, в добычу полезных ископаемы - на 12,9%, строительство - на 7%.

В какие области сократился объем инвестиций, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".