Названы победители конкурса преподавателей техникумов и колледжей Карелии

В Петрозаводске определили победителей Республиканского конкурса педагогического мастерства среди преподавателей системы среднего профессионального образования Республики Карелия.

"Победителем Республиканского конкурса педагогического мастерства преподавателей системы среднего профессионального образования Республики Карелия признана преподаватель Петрозаводского автотранспортного техникума Хворост Яна Романовна", - сообщает министерство образования республики.

Второе место занял Дмитрий Косьмин, социальный педагог, преподаватель Колледжа технологии и предпринимательства.

Третье место присудили еще одному преподавателю Колледжа технологии и предпринимательства Марине Юлиной.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Петрозаводском автотранспортном техникуме.

В этом году конкурс педагогического мастерства преподавателей системы среднего профессионального образования проводился в новом формате. На конкурс подали заявки 22 участника, каждый из которых представил свой образовательный проект и прошел электронное тестирование по направлениям "педагогика", "психология и правовые основы педагогической деятельности".

"После этого девять конкурсантов, получивших наиболее высокие баллы, были допущены к следующим модулям. Педагогам предстояло подготовить постеры-презентации образовательного проекта, провести учебное занятие или внеклассное мероприятие, а также решить ситуативную педагогическую задачу. По итогам выполнения всех заданий экспертная группа определила сильнейших участников", - отметили в Минобразования.