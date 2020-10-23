Названы продукты, которые подорожают к Новому году

К Новому году ожидается увлечение стоимости продовольствия, например, макаронных изделий, мяса и молока.

Об этом рассказал "Вечерней Москве" директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По его мнению, цена на макароны увеличится, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

А рост цен на культуры, идущие на корм скоту - пшеницу, ячмень и фуражную кукурузу - приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

По словам основателя сети рыбных магазинов Алексея Рудько, следует ожидать повышение цен на рыбу и рыбные продукты.

По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы.

Рудько убежден, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.