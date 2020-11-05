Названы продукты, запрещенные при коронавирусе

Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также исключить алкоголь, считает эксперт.

Людям, больным COVID-19, очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. Поэтому необходимо ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя, рассказал в интервью радио Sputnik медицинский блогер, автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко. По его словам, это очень важно для успешного лечения болезни.

"Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", – пояснил медицинский блогер.

В больницах рацион строго соответствует правилам лечения, а тем, кто болеет дома, следует внимательно выбирать, что есть и пить. Ведь кроме обезвоживания соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, отметил Филипп Кузьменко.

"Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", – объяснил Кузьменко.