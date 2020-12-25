Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Более 400 медицинских сотрудников, заразившихся коронавирусом на работе, получили страховку 5
Сегодня 13:38
Что можно купить на Рождественской ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)
Сегодня 14:34
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году 2
25.12.2020 20:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОСОВЕТА МАТВЕЕВ ПОЛУЧИЛ СРОК, ФОРЕЛЕВОДЫ ПУСТИЛИ "КРОВАВЫЕ РЕКИ" В СЕГЕЖЕ И СНОС "НЕВСКОГО ПАССАЖА"
25.12.2020 21:00
Глава Роспотребнадзора рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок 4
25.12.2020 22:00
Детский сад в районе улицы Чистой в Петрозаводске выкуплен 3
Сегодня 12:29
В Карелии водителя погрузчика с очень большим ковшом ждет серьезное наказание 1
Сегодня 09:06

Названы профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии

Новости. Общество
19:40, 26 Декабря 2020
фото: © Филипп Киреев/ТАСС
Загрузка...

Эксперты рассказали, кем надо работать, чтобы стать миллионером до пенсии.

Чтобы стать миллионером к моменту выхода на пенсию, россиянам стоит обратить внимание на такие профессии, как консультант по SAP, аналитик big data и BIM-менеджер. Заработные платы в этих сферах составляют от 1,4 млн руб. в год. К такому выводу пришли исследователи Института прогрессивного образования (исследование есть у РБК). Они проанализировали более 150 тыс. вакансий на российских ресурсах по поиску работы на разных этапах карьеры.

"Доход, как и шанс выйти на пенсию миллионером, зависит от многих факторов: регион, где работаешь, статус и стаж, профессиональные навыки, специализация. Еще одно важное условие сегодня — готовность человека постоянно переучиваться и повышать свои компетенции", — отметила директор института Анна Маркс.

По ее мнению, только осваивая новые технологии в своей сфере, можно продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свой заработок.

Среди наиболее необычных прибыльных профессий оказались киберспортсмен и стример. Они зарабатывают около 894 тыс. руб. в год. Также в список вошли прораб (от 828 тыс. до 3 млн руб. в год), косметолог (от 817 тыс. до 4,4 млн руб. в год), продюсер блогов (от 942 тыс. до 3 млн руб. в год), няня-гувернантка (от 1,1 млн до 3,6 млн руб. в год) и капитан судна (от 618 тыс. до 2,7 млн руб. в год).

Ранее в ходе анализа данных "СберИндекса" и рекрутингового сервиса "Работа.ру" эксперты выяснили, что во время второй волны пандемии коронавируса заработные платы россиян сократились примерно на 3%. Аналогичные показатели были зарегистрированы во время первой волны в мае 2020 года. При этом, согласно отдельному исследованию сервиса "Работа.ру", почти треть работодателей хотят повысить своим сотрудникам зарплаты уже в следующем году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 2
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 6
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»